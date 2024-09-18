Кондратьев рассказал о многодетной семье Довбыш из Кореновска

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывает о кубанских семьях в рамках рубрики #СчастливаяСемьяКубани.

Глава края рассказал, что супруги Сергей и Татьяна Довбыш из Кореновска вместе с тремя детьми в свободное время занимаются рыбалкой. Семья принимает участие в спортивных турнирах по рыбной ловле и занимает призовые места. Так, 14-летний Семен стал чемпионом региона по поплавочной ловле, а трехлетняя Варвара уже способна держать удочку.

Много успехов у старшего сына Никиты, отметил губернатор. В международном соревновании он с напарником обошел соперников из 14 стран. Тогда они словили карпа весом от 19 до почти 24 кг. Никита — чемпион Европы по карпфишингу.

«Когда-то отец учил его рыболовным азам, а сегодня Никита сам обучает родных всем тонкостям. Их трофейным уловам завидуют многие земляки. Спортивная рыбалка сплотила большую семью, вместе Довбыш готовы идти к новым победам», — написал Кондратьев в Telegram.

Истории о семье вместе с фотографиями можно прислать электронную почту Istoriya93@yandex.ru. Самые интересные губернатор опубликует в своих соцсетях.

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