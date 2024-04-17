Кондратьев рассказал о многодетной семье Баряевых из Туапсе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 апреля продолжил цикл публикаций в социальных сетях #СчастливаяСемьяКубани.

Новый пост глава региона посвятил семье Баряевых из Туапсе, в которой воспитывают троих детей. Глава семьи — Кирилл Баряев вместе с товарищами несколько раз в месяц отвозят лекарства, одежду, продукты и технику для российских бойцов в зону проведения специальной военной операции.

«Наладили выпуск обедов для бойцов в реторт-пакетах. Открыли в городе 7 цехов по плетению маскировочных сетей и пошиву маскировочных костюмов», — написал Кондратьев в Telegram.

Помимо этого, супруги Баряевы основали благотворительную организацию «Наше будущее», которая помогает детям с ограниченными возможностями здоровья.

Принять участие в проекте #СчастливаяСемьяКубани могут все желающие. Фотографии и истории необходимо отправить на электронную почту Istoriya93@yandex.ru. Самые интересные из них губернатор Кубани опубликует в своих соцсетях.

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