Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения Староминского и Ленинградского районов
Общество
03.02.2023 08:24
Староминский и Ленинградский районы освободили от немецко-фашистских захватчиков 3 февраля 1943 года.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об освобождении районов в соцсетях.
«По замыслу захватчиков на этих плодородных землях планировалось нарезать наделы для особо отличившихся ветеранов вермахта. Таким планам не суждено было сбыться — советские войска выбили врага из наших станиц и хуторов практически без использования тяжелой техники», — написал глава Кубани в Telegram.
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