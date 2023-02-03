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Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения Староминского и Ленинградского районов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-o-80-j-godovshhine-osvobozhdeniya-starominskogo-i-leningradskogo-rajonov
Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения Староминского и Ленинградского районов
Фото t.me/kondratyevvi

Староминский и Ленинградский районы освободили от немецко-фашистских захватчиков 3 февраля 1943 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об освобождении районов в соцсетях.

«По замыслу захватчиков на этих плодородных землях планировалось нарезать наделы для особо отличившихся ветеранов вермахта. Таким планам не суждено было сбыться — советские войска выбили врага из наших станиц и хуторов практически без использования тяжелой техники», — написал глава Кубани в Telegram.

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