Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения Крыловского и Кущевского районов

Кущевский и Крыловской район были освобождены от немецко-фашистских захватчиков 2 февраля 1943 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об освобождении районов в соцсетях.

«Еще одну памятную военную дату отмечаем сегодня в крае — годовщину освобождения от оккупантов Крыловского и Кущевского районов. Свой вклад в победу внес созданный в годы войны 4-й Гвардейский Кубанский Казачий Кавалерийский корпус, сформированный в том числе из коренных уроженцев района — казаков-добровольцев. Маневренность конницы и знание местности давали преимущество в перехвате путей отхода противника. Казачьи полки совместно с танковыми подразделениями внезапно нападали на отходящие немецкие войска, нанося им большие потери», — написал глава Кубани в Telegram.

Кущевский район стал одним из первых на Кубани, принявших на себя удар вражеских войск. Район оккупировали в июле 1942 года. Эту территорию немецкие войска рассматривали как удобный плацдарм для дальнейшего наступления. В это же время врагом был захвачен и Крыловской район.

Контрнаступление советской армии началось в январе 1943 года. Боясь окружения, враг оставлял позиции практически без боя. Окончательно Крыловской и Кущевской районы освободили 2 февраля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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