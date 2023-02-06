Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения Щербиновского района

Щербиновский район освободили от немецко-фашистских захватчиков 6 февраля 1943 года.

Об этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в соцсетях.

«6 февраля 1943 года войсками 276-й стрелковой дивизии был освобожден Щербиновский район. Страшные полгода оккупации пришлось пережить щербиновцам. Враг спешно отступал под напором наших частей, бросая боеприпасы и технику», — написал губернатор в Telegram.

Жители района стали свидетелями того, как немецко-фашистские захватчики устраивали массовые расстрелы, разрушали колхозы и грабили дома. Всего фашисты расстреляли более 630 мирных жителей.

За полгода оккупации разрушили элеватор и нефтебазу, школы и больницы, ж/д станцию, предприятия и жилые дома. Основные объекты жители восстановили в конце 1944 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 4,2 тыс. человек казнили в Усть-Лабинском районе в годы оккупации Кубани.