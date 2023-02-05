Кондратьев: гитлеровские палачи казнили 4,2 тыс. человек в Усть-Лабинском районе

Вениамин Кондратьев напомнил о подвиге советских солдат.

«80 лет назад были освобождены от немецко-фашистских захватчиков Ейский, Каневской и Усть-Лабинский районы. Во время оккупации наши земляки проявили истинный патриотизм и волю к победе, в то время широко развивалось партизанское движение. Погиб каждый седьмой партизан. Советские войска вышли на побережье Азовского моря и развернули фронт на юг. В районе Усть-Лабинска навели ледовую переправу через реку Кубань. Наступательная операция продолжалась», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Оккупация города Ейска длилась 180 дней, 9 августа 1942 года началось наступление фашистов. По приказу Военного совета Северо-Кавказского фронта, чтобы ничего не досталось врагу, эвакуировали военно-морскую базу, взорвали цеха консервного завода, электростанцию, здание железнодорожного вокзала. Во время оккупации в Ейске было замучено 319 человек, из них 166 детей. Еще 335 человек отправили на работы в Германию. 5 февраля передовой отряд 58-й советской армии вошел в Ейск. К 18:00 солдаты полностью очистили город от фашистов.

Каневской район фашисты заняли 5 августа 1942 года. За полгода они убили 360 человек, в том числе 90 женщин и 60 детей. Огромный ущерб нанесли экономике, разорили колхозы и промышленные предприятия, разрушили железнодорожный вокзал. В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года советские войска заняли районный центр и железнодорожную станцию Каневская и изгнали врагов.

Оккупация Усть-Лабинского района началась 8 августа 1942 и длилась полгода. За это время район понес огромные потери: гитлеровские палачи казнили 4 тыс. 242 человека, разрушили многие здания и предприятия. Освободительная операция советских войск завершилась 5 февраля 1943 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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