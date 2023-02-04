Кондратьев почтил память защитников Малой земли в Новороссийске

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ночью 4 февраля принял участие в молодежной патриотической акции организации «Движение первых» — к 80-летию высадки десанта под командованием Цезаря Куникова.

«В память о подвиге десантников-куниковцев ребята собрались на Малой земле ровно в то время, когда 80 лет назад такой же холодной февральской ночью состоялась высадка нашего легендарного десанта. Долгих 225 дней солдаты, матросы и офицеры удерживали Малую землю и в итоге заставили нацистов бежать из Новороссийска. Важно, что инициатива идёт от самих ребят. Мы много прикладываем усилий по патриотическому воспитанию молодежи, но гораздо ценнее такие искренние жесты», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Во время мероприятия молодые люди почтили память своих ровесников, опустив на воду Черного моря бескозырки. Глава региона подчеркнул, что Малая земля является образцом героизма нашего народа. Бои за оборону важного плацдарма были жестокими, и земля здесь полита кровью солдат.

«Мы гордимся подвигом героев и сделаем все, чтобы те, кто будет после, тоже нами гордились. Благодарен «Движению первых» и Кубанскому союзу молодежи, всем, кто инициировал акцию и пришел со свечами в память о воинах, шагнувших в бессмертие. Сегодня — мы вместе, и время не властно над этой датой — она навсегда в наших сердцах», — добавил губернатор Кубани.

В молодежной акции приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Алтухов и мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«Мы собрали вас здесь 4 февраля в 1.40 — в то самое время, когда легендарный десант высадился на Малую землю, чтобы отбить ее у врага. Считаем, что традицию надо вернуть, какой она задумывалась», — сказал председатель совета регионального отделения «Движение первых» Денис Евланов.

Акцию «Движение первых» планируют сделать ежегодной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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