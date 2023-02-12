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Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-o-80-j-godovshhine-osvobozhdeniya-krasnodara-ot-nemetsko-fashistskih-zahvatchikov
Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков
Фото t.me/kondratyevvi

Из краевой столицы 80 лет назад врага выбили бойцы 9-й горнострелковой дивизии.

«Во время оккупации гестаповцы истребили почти 7 тысяч краснодарцев в «душегубках».Все, кто попадал под подозрение, оказывался в машинах смерти. Краснодар вошел в число 15 самых разрушенных во время войны городов страны», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он добавил, что на рассвете, форсировав Кубань, войска Красной Армии ворвались в город.

«Взвод конной разведки водрузил алое знамя на здании крайкома партии на углу улиц Гимназической и Красной. К исходу дня после ожесточенных уличных боев Краснодар был полностью очищен от захватчиков», — отметил глава Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 12 февраля пройдет историческая реконструкция финального боя за освобождение города.

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