Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения Брюховецкого района
Общество
10.02.2023 08:19
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 февраля в соцсетях рассказал о том, что 80 лет назад от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Брюховецкий район.
С августа 1942 по февраль 1943 года Брюховецкий район находился в оккупации. С 1 по 10 февраля 1943 года район освобождали воины советской армии.
«Наступление развивалось вдоль закованных в лед рек: Бейсуг, Правый Бейсужек и Левый Бейсужек. Камыш у берега был выкошен для отопления домов, реки стали естественными рубежами обороны. За каждую станицу и каждый хутор шли смертельные сражения», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
К полудню 10 февраля после тяжелых и продолжительных боев Брюховецкую очистили от фашистов. В станицу и район пришел мир, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения Щербиновского района.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Устроившего бойню в управлении СНТ в Армавире пенсионера приговорили 14,5 годам колонии строгого режима
- Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара
- Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М