Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения Брюховецкого района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 февраля в соцсетях рассказал о том, что 80 лет назад от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Брюховецкий район.

С августа 1942 по февраль 1943 года Брюховецкий район находился в оккупации. С 1 по 10 февраля 1943 года район освобождали воины советской армии.

«Наступление развивалось вдоль закованных в лед рек: Бейсуг, Правый Бейсужек и Левый Бейсужек. Камыш у берега был выкошен для отопления домов, реки стали естественными рубежами обороны. За каждую станицу и каждый хутор шли смертельные сражения», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

К полудню 10 февраля после тяжелых и продолжительных боев Брюховецкую очистили от фашистов. В станицу и район пришел мир, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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