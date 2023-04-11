Кондратьев рассказал, что в Краснодарском крае живет почти 4 тыс. бывших узников концлагерей
Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей по решению ООН ежегодно отмечают 11 апреля.
«В крае сейчас проживает почти 4 тыс. бывших узников концлагерей. Несмотря на отобранное детство, голод, унижения и болезни, каждый из них — пример стойкости и жизнелюбия», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что узники концлагерей после освобождения получили профессию, создали семьи и внесли весомый вклад в восстановление городов и станиц Краснодарского края после окончания Великой Отечественной войны.
Немецкие захватчики во время Второй мировой войны создали более 14 тыс. концентрационных лагерей на оккупированных территориях. Большинство узников, к сожалению, не дожили до освобождения, среди них около 2 млн детей.
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