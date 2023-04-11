Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев рассказал, что в Краснодарском крае живет почти 4 тыс. бывших узников концлагерей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-chto-v-krasnodarskom-krae-zhivet-pochti-4-tys-byvshih-uznikov-kontslagerej
Кондратьев рассказал, что в Краснодарском крае живет почти 4 тыс. бывших узников концлагерей
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей по решению ООН ежегодно отмечают 11 апреля.

«В крае сейчас проживает почти 4 тыс. бывших узников концлагерей. Несмотря на отобранное детство, голод, унижения и болезни, каждый из них — пример стойкости и жизнелюбия», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что узники концлагерей после освобождения получили профессию, создали семьи и внесли весомый вклад в восстановление городов и станиц Краснодарского края после окончания Великой Отечественной войны.

Немецкие захватчики во время Второй мировой войны создали более 14 тыс. концентрационных лагерей на оккупированных территориях. Большинство узников, к сожалению, не дожили до освобождения, среди них около 2 млн детей.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Валентину Великую.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 апреля
Доктор Мясников назвал 10 признаков болезни Паркинсона
Доктор Мясников назвал 10 признаков болезни Паркинсона
Грозит ли россиянам остаться без платежных терминалов?
Грозит ли россиянам остаться без платежных терминалов?
Страстная неделя 2023: чему посвящены дни седмицы
Страстная неделя 2023: чему посвящены дни седмицы
25 лет спустя: как сейчас выглядят звезды сериала «Дикий ангел»
25 лет спустя: как сейчас выглядят звезды сериала «Дикий ангел»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
  2. Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 лучших заведений России
  3. Режиссер «Чебурашки» опроверг информацию о работе над продолжением фильма
  4. Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
  5. ПФК «Кубань» планирует арендовать у фанатов историческую эмблему клуба
  6. Спасатели на вертолете эвакуировали фрирайдера, который выехал с трассы и застрял на склоне горы в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях