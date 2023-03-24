Кондратьев рассказал, что в Краснодарском крае осталось 74 долгостроя

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 24 марта на совещании в мэрии Краснодара.

«На сегодняшний день в регионе остаются 74 долгостроя, 48 из них находятся в Краснодаре. Более 5,7 тыс. жителей краевого центра ждут ключи от своих квартир», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что все проблемные многоэтажки в крае нужно достроить. Если некоторые из них завершить не удастся, то дольщикам необходимо выплатить компенсации. Кондратьев подчеркнул, что на Кубани должны быть восстановлены права всех обманутых дольщиков.

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов уточнил, что большинство обманутых дольщиков в Краснодаре смогут восстановить свои права при помощи Фонда развития территорий, некоторые проблемные объекты достроят инвесторы. Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что этим летом в городе достроят ЖК «Свобода», а ЖК «Солнечная долина» — к концу текущего года.

Глава Фонда защиты прав дольщиков Михаил Варсегов добавил, что ЖК «Парусная регата» сдадут в эксплуатацию до 31 марта, а ЖК «На Магистральной» — в конце этого года.

С 2015 года на Кубани успешно завершили работу по 518 проблемных многоэтажкам. Удалось восстановить права более 60 тыс. обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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