Кондратьев: расширение нацпроекта открывает для туризма большие возможности

Пункты нацпроекта «Производительность труда» обновили в РФ. Теперь компании туристической отрасли с выручкой не менее 180 млн рублей смогут претендовать на адресную поддержку.

Документ подписал куратор нацпроекта первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. По его словам, около 200 предприятий смогут воспользоваться поддержкой от федерального и сети региональных центров компетенций.

В прошлом году внутренний туризм вырос на 20%. В 1,5 раза увеличилась выручка в этой сфере. На фоне растущего спроса предприятия стали активнее инвестировать в инфраструктуру. Благодаря нацпроекту «Производительность труда» можно повысить отдачу от этих вложений. Эксперты помогут ускорить заселение отдыхающих, уменьшить очереди на горнолыжные спуски, а также повысить стандарты обслуживания.

Под обновленные пункты нацпроекта подходят гостиницы, санаторно-курортные организации, кемпинги, коттеджи, турагентства и туроператоры, парки культуры и отдыха, ярмарки, а также пляжи и аттракционы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сейчас на Кубани свыше 120 подобных организаций. Он отметил важность того, чтобы туристы возвращались в регион отдохнуть, а для этого нужны удобные и комфортные места размещения.

«Расширение нацпроекта открывает для сферы туризма большие возможности. Внедрение бережливых технологий поможет улучшить внутренние процессы, стать конкурентоспособными и нарастить прибыль без дополнительных затрат», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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