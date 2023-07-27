Кондратьев раскритиковал глав муниципалитетов за затягивание выполнения поручений

По словам главы Кубани, выполнено на данный момент 83% поручений.

«В работе остаются еще 680. Их необходимо закончить вовремя, потому что большинство касается возведения социальных объектов. Но есть случаи, когда своевременному строительству мешает долгая подготовка документации. Практически два года ушло на проектирование детских садов в Тбилисском, Белореченском, Отрадненском и Северском районах. По-настоящему, работа началась только после вмешательства краевых властей. Такие задержки недопустимы. Руководители муниципалитетов, вы лично отвечаете за исполнение поручений на местах», – сказал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что стоит пересмотреть кадровый состав ответственных за строительство, а также активно привлекать к работе молодых специалистов. Так, строительство детсада в Тбилисском районе начнут уже осенью, в Отрадненском районе работы планируют завершить до конца года, а в Белореченском детсад сдадут в эксплуатацию в следующем году.

Губернатор заявил, что нужно максимально задействовать в работе кубанские компании, поскольку большинство проблем возникает на объектах, которыми занимаются подрядчики из других регионов. Также Вениамин Кондратьев призвал уделить особое внимание строительству восьми поликлиник, которые возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», так как современные лечебные учреждения должны быть даже в отдаленных станицах и поселках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: уникальный центр для одаренных школьников Кубани откроют 1 сентября в Краснодаре.