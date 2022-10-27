Кондратьев: расходы бюджета Краснодарского края на 2022 год увеличили на 20,1 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Изменения в краевом бюджете приняли 27 октября на сессии ЗСК. В заседании принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани сообщил, что рост собственных доходов края за девять месяцев составил 15,6%. В бюджет поступило свыше 219 млрд рублей.

«В начале года мы разработали меры поддержки экономики. Сегодня можем говорить об их промежуточном результате. Рост собственных доходов за девять месяцев составил 15,6%, поступило более 219 млрд рублей. Благодаря этому мы уже в третий раз увеличиваем расходы краевого бюджета на 2022 год. Еще на 20,1 млрд рублей. Несмотря ни на что мы продолжим строить школы, детские сады, дороги, поликлиники. Поднимать качество жизни в крае. Для этого мы должны еще активнее работать и искать способы, которые позволят увеличить бюджет», — сказал Кондратьев.

С учетом принятых изменений расходы края в текущем году составят 428,9 млрд рублей. Это на 100 млрд больше, чем в прошлом году. Кондратьев подчеркнул, что это стало возможным, в том числе, благодаря принятым мерам поддержки экономики.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что мероприятия по распределению дополнительных средств ежегодно проводят в октябре.

«Увеличение расходов становится возможным благодаря грамотной экономической политике, реализуемой органами исполнительной власти во взаимодействии с Законодательным собранием. Это предмет титанической работы всех подразделений и всех ветвей власти», — цитирует Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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