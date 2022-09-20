Кондратьев: расходование бюджетных денег в сфере благоустройства должно быть на особом контроле

Кондратьев: расходование бюджетных денег в сфере благоустройства должно быть на особом контроле

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник УФСБ России по краю Сергей Захарихин провели заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

По словам губернатора, сфера ЖКХ — это сложная и дорогая в обслуживании система, от ее эффективности зависит комфорт жителей.

«В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» на благоустройство парков и переселение из аварийного жилья мы направили более 5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. При этом по данным прокуратуры, при реализации нацпроекта с начала этого года выявили 157 нарушений. Это бюджетные средства, деньги налогоплательщиков. Нужно жестче контролировать все этапы работ – начиная от торгов и заканчивая итоговым результатом», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в сфере предоставления ЖКХ в этом году на Кубани выявили 73 преступления, связанных с нецелевым расходованием денег или хищением. Участниками уголовных дел становятся УК, завышающие плату или оказывающие некачественные услуги.

«При этом долг этих компаний перед поставщиками энергоресурсов превышает 3 млрд рублей. Жители исправно платят за ремонт домов, за воду, тепло, свет и эти деньги должны использоваться по назначению», — добавил глава региона.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский призвал власти на местах активнее взаимодействовать с правоохранителями и надзорными организациями. Он обратил внимание на то, что, в некоторых муниципалитетах в несколько раз завышают тарифы на услуги ЖКХ. Он обратился к руководителям на местах и попросил выявлять их и направлять правоохранителям.

Губернатор также обратил внимание на проблему самовольного завышения стоимости услуг ЖКХ и подчеркнул, что это недопустимо. Он поручил министру ТЭК и ЖКХ края Андрею Прошунину в течение месяца создать рабочую группу по обоснованности тарифов ЖКХ.

Обсуждали также тему сокращение и ликвидацию просроченной задолженности за энергоресурсы. Как сообщил Андрей Прошунин, задолженность коммунальных организаций за электроэнергию и газ сократилась на 350 млн рублей по сравнению с цифрами в начале года. По его словам, удалось погасить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями более чем на 600 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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