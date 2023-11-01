Кондратьев: расходная часть бюджета Кубани в 2024 году составит 495 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал проект регионального бюджета на ближайшие три года. Депутаты ЗСК рассмотрят его на очередной сессии в конце ноября.

По словам главы Кубани, в следующем году благодаря устойчивому развитию основных отраслей экономики удастся привлечь в региональный бюджет не менее 360 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений. Это на 11,4 млрд рублей больше, чем в нынешнем году.

«Планируем, что расходная часть бюджета в 2024 году составит 495 млрд рублей. Больше половины этой суммы — 283,7 млрд рублей — традиционно направим на соцподдержку жителей, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта», — подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что также предусмотрены средства на увеличение выплат, стипендий и зарплат бюджетников. Помимо этого, значительные ресурсы направят на поддержку отраслей экономики и инфраструктурное развитие региона.

В целом на возведение и реконструкцию детсадов, школ, больниц, учреждений культуры и спорта в следующем году выделят 31,6 млрд рублей. Более 48 млрд рублей поступит на модернизацию очистных сооружений и системы централизованного водоотведения, еще 15,8 млрд рублей предусмотрели для строительства водоводов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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