Кондратьев: путевку в детские лагеря Кубани может оформить каждый родитель

В этом году в крае отдохнут 375 тыс. детей, в том числе 126 тыс. из других регионов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 3 июня.

«Для школьников началась счастливая пора летнего отдыха. В крае проводится большая работа для организации качественного досуга ребят. Так, путевку в лагеря Черноморского и Азовского побережья может оформить каждый родитель», — отметил Кондратьев.

По словам главы региона, на Кубани проводится большая работа для организации качественного досуга детей. Так, в кубанских школах будут работать более 1 тыс. дневных лагерей. Губернатор подчеркнул, что в программы смен войдут мероприятия «Движения первых», «Орлят России», а также мастер-классы, акции и другие интерактивные и образовательные события. Кружки и секции продолжат свою работу. Также в городах и станицах будут действовать спортивные и тематические площадки, написал Кондратьев в Telegram.

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