Кондратьев: путь к нашим курортам стал быстрее, комфортнее и безопаснее

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 октября по видеосвязи принял участие в церемонии открытия движения на новой дорожной развязке на трассе М-4 «Дон» в Геленджике.

По словам Кондратьева, на этом участке трассы построили комплекс новых транспортных развязок с необходимой инфраструктурой протяженностью 9 км. Движение здесь в тестовом режиме запустили еще перед началом курортного сезона.

«Благодаря этому удалось избежать многочасовых автомобильных заторов. Ведь за это лето Геленджик посетили около 3,8 млн туристов. Сегодня, после полного завершения работ на этом участке, мы получили логистику совершенно нового уровня. Путь к нашим курортам – не только к самому Геленджику, но и к селам Дивноморское, Кабардинка, хутору Джанхот — стал быстрее, комфортнее и безопаснее. Для нас это важная составляющая дальнейшего развития курортов края», — написал губернатор Кубани в своем Telegram-канале и поблагодарил президента и правительство за поддержку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 октября по видеосвязи из резиденции Ново-Огарево дал старт движению по новой транспортной развязке в Геленджике.