Путин по видеосвязи открыл новую транспортную развязку в Геленджике

Президент России Владимир Путин 16 октября по видеосвязи из резиденции Ново-Огарево дал старт движению по новым транспортным развязкам или отремонтированным дорогам в пяти регионах.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о готовности к открытию объектов и попросил президента «дать разрешение на запуск движения».

«Разрешаю. Поехали!», — сказал Владимир Путин.

В число дорожных объектов, движение по которым открыли, вошла новая транспортная развязка на трассе М-4 «Дон» в Геленджике. Также открыли мост через реку Кальмиус в Мариуполе ДНР, мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области.

После того, как автоколонны спецтехники прошли по открывшимся дорогам, Владимир Путин обратился к участникам церемонии. Он поздравил руководителей регионов с открытием новых дорог, в также поздравил дорожников с Днем работников дорожного хозяйства, который отмечался 15 октября, сообщает ТАСС.

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