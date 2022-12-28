Кондратьев проводит совещание по итогам работы властей Кубани в 2022 году

На заседании с докладами выступят все заместители губернатора Краснодарского края.

«Традиционно в конце декабря мы подводим итоги уходящего года. Много новых задач ставил перед нами 2022 год. Но главная цель оставалась неизменной — улучшение качества жизни в каждом муниципалитете края. Подробно о результатах нашей совместной работы расскажут мои заместители», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Первый замглавы региона Игорь Галась расскажет об основных итогах финансово-экономического развития Краснодарского края в 2022 году. Обсудят результаты работы в АПК, архитектурной и строительной отраслях, развитие соцсферы, ТЭК, ЖКХ, промышленности и спорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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