Кондратьев: проверки безопасности в детских здравницах надо провести до 1 июня

Безопасность детского отдыха обсудили на заседании межведомственной комиссии, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что антитеррористическая защищенность детских здравниц находится на первом месте.

«Мы должны организовать безопасность на высочайшем уровне — это наш приоритет. И здесь важно эффективное межведомственное взаимодействие и ответственный подход всех служб. Нельзя недооценивать ситуацию — в сегодняшних условиях мы должны быть особенно внимательны. Все проверки по соблюдению требований безопасности в здравницах необходимо завершить до начала лета», — сказал губернатор.

По словам министра труда и соцразвития региона Сергея Гаркуши, проверки антитеррористической защищенности в стационарных здравницах и палаточных лагерях закончат до 1 июня.

Врио начальника ГУ МВД по краю Сергей Воложинов сообщил о том, что для обеспечения порядка на курортах дополнительно привлекут около 900 сотрудников полиции. По его словам, детские здравницы включат в маршруты патрулирования нарядов полиции. Также проведут профилактическую работу при организации детских перевозок.

Глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина сообщила о том, что за санитарно-эпидемиологической экспертизой обратились уже около 57% детских лагерей.

«Прошу ускорить подачу заявлений на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Обращаю внимание и на то, что персонал лагерей можно допускать к работе только при наличии медкнижки», — подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора.

По данным МЧС, в крае действуют 60 детских пляжей, которые состоят на учете в ГИМС. Их проверят на соответствие требованиям до 27 мая.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский поручил сотрудникам ведомства, которые работают на курортах, следить за устранением недостатков в подготовке детских здравниц.

Вениамин Кондратьев подчеркнул важность устранения всех выявленных недочетов в оздоровительных лагерях.

«Там, где учреждения не могут справиться самостоятельно, давайте им поможем. Если нужны на это средства, рассмотрим возможность предоставления субсидии. Мы должны сделать так, чтобы детям запомнился отдых на наших курортах с лучшей стороны. А значит, мы обязаны сделать его безопасным. Ни один лагерь не должен открыться, пока не устранит все нарушения», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом сезоне в крае будут работать 91 стационарный лагерь и около 1,5 тыс. пришкольных лагерей. Кубань примет на отдых около 370 тыс. детей, в том числе 125 тыс. — из других регионов России. На организацию отдыха детей в крае выделят более 3 млрд рублей.