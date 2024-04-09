Кондратьев: летом на Кубани отдохнут порядка 370 тыс. ребят

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как в регионе проходит подготовка к летней детской оздоровительной кампании. Она стартует 1 июня.

Глава Кубани отметил, что в этом году на организацию отдыха детей в крае выделят более 3 млрд рублей.

«Детей примет 91 стационарный лагерь и около 1,5 тыс. пришкольных лагерей. Рассчитываем, что этим летом у нас отдохнут порядка 370 тыс. ребят, в том числе 125 тыс. из других регионов России. В первую очередь организуем отдых детям из малообеспеченных, многодетных семей, а также семей участников СВО», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что поручил обратить особое внимание на обеспечение антитеррористической, пожарной и санитарной безопасности в лагерях.

«Ни один не должен открыться с нарушениями. Наша общая задача — сделать все, чтобы ребята оздоровились и получили яркие эмоции и впечатления от летнего отдыха», — заключил глава региона.

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