Кондратьев: Анапа — это отели с мировыми стандартами сервиса и гостеприимства

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с руководителем сети отелей «Мираклеон» и здравниц в Анапе Валерием Димоевым обсудил реализацию новых проектов в санаторно-курортной отрасли, а также организацию детского отдыха.

По словам главы Кубани, традиционно Анапа считается детским курортом. Он отметил, что организация детского отдыха — особая ответственность с точки зрения качества, безопасности и эмоций, которые остаются на всю жизнь.

«Городу важно сохранить это предназначение, при этом развивать современные тренды. Сегодня Анапа — это отели высочайшего уровня с мировыми стандартами сервиса и гостеприимства, а также ведущие круглогодичные детские здравницы», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Например, детям со всей страны доступен круглогодичный отдых в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России», который включает 1,1 тыс. номеров. В 2025 году он отметит 50-летний юбилей.

«Мы двигаемся дальше — проектируем отель для детского отдыха, развиваем туристический кластер. Наши гости говорят, что объекты в Анапе не уступают международным стандартам», — отметил Валерий Димоев.

Губернатор поблагодарил его за вклад в развитие туриндустрии всей Кубани. Так, в течение пяти лет в Анапе заработал туристический кластер «Мираклеон» — пять отелей 4 и 5 звезд, предлагающих удобства по мировым стандартам системы «все включено». Они принимают более 500 тыс. туристов каждый год.

«Новый шаг — подготовка к открытию еще одного пятизвездочного комплекса на первой линии. Уверен, он будет пользоваться спросом благодаря высокому уровню сервиса и гостеприимства. Хотелось, чтобы для вашей сети в приоритете была продукция кубанских сельхозпроизводителей. Местные продукты очень востребованы у гостей. Со своей стороны мы всегда готовы поддерживать ответственный бизнес, создавать комфортные условия для инвесторов», — сказал губернатор.

Валерий Димоев отметил, что благодаря значительной поддержке властей региона появилась возможность быстрее строить и окупать объекты размещения. Это позволяет предлагать туристам отдых по доступной цене.

На Кубани для поддержки предприятий санаторно-курортной отрасли предоставляют льготы по налогу на имущество и субсидируют процентные ставки по кредитам. В 2022-2023 годах на субсидии направили 85,5 млн рублей.

К лету в Анапе планируют открыть круглогодичный пятизвездочный отель «Фюнф». Для туристов предусмотрели более 250 номеров и 10 индивидуальных коттеджей, а также СПА-комплекс, 2 бассейна, кафе, рестораны и бары, открытые спортивные площадки, парковочные зоны и пляжную территорию.

Всего регионе доступно почти 11 тыс. средств размещения. На стадии строительства находятся 48 гостиниц, санаториев и пансионатов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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