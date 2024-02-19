До 15% вырастут цены на отдых в пятизвездочных отелях Кубани летом

В среднем пятизвездочные отели черноморских курортов Краснодарского края на летний сезон подняли цены на 10–15%.

Цены на некоторые тарифы при этом выросли на 20–25%. С начала года спрос на пятизвездочные отели Анапы, Сочи и Геленджика вырос на 5–10%.

«Спрос на объекты высокого уровня растет в связи с переориентацией ряда туристов с зарубежных курортов на отечественные — этот тренд прослеживается уже несколько лет», — прокомментировал один из туроператоров.

Стоимость на проживание в других категориях отелей, но с момента старта акции раннего бронирования пятизвездочные гостиницы еще не поднимали тарифы, поэтому сейчас их предложения более выгодные.

Согласно прогнозам аналитиков, на майские праздники и в некоторые периоды летнего периода в Анапе и Сочи возможен дефицит номеров в отелях высокой категории — это связано с увеличением глубины бронирования отелей.

В топе спроса — отели в Сочи: дело с возможностью перелетов из большинства регионов России. В топ-3 также вошли Анапа и Геленджик, сообщает пресс-служба АТОР.

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