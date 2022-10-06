Кондратьев проверил сроки строительства и реконструкции соцобъектов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание, на котором обсудили ход строительства социально-значимых объектов и другие актуальные вопросы.

Губернатор отметил, что Россия и Кубань сейчас сталкиваются с беспрецедентным санкционным давлением и новыми политическими вызовами.

«Мы должны быстро реагировать на них, находить верные пути решения возникающих проблем при строительстве и реконструкции соцобъектов, держать «руку на пульсе» и помогать муниципальным коллегам. Главная наша задача — своевременно завершить все социально-значимые объекты, которые мы обещали возвести», — отметил глава региона.

На совещании обсудили строительство коррекционной школы на 400 мест в Краснодаре — сейчас идет процесс передачи участка из муниципальной в краевую собственность. Школу построят к 2026 году. Также обсудили строительство первого в крае реабилитационного центра на 450 мест. Сейчас проект находится в Главгосэкспертизе.

«Качественная медицинская помощь при серьезных проблемах со здоровьем не может заканчиваться выпиской заболевших после прохождении курса лечения. Необходимо как можно скорее начать строительство современного центра, чтобы у жителей были все условия для полноценной реабилитации в нашем крае», — добавил губернатор.

Также говорили о строительстве краевого Дома журналистики — он получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас закупают оборудование. Краевой Дом журналистики откроют в День российской печати 13 января 2023 года.

Вениамин Кондратьев также затронул тему развития спортивной инфраструктуры. В этом году в Выселковском районе открыли малобюджетный спорткомплекс. В ближайшее время достроят спорткомплексы в Динском и Ейском районах. Такие же объекты строят в Краснодаре, Новороссийске, Кавказском, Мостовском, Славянском, Туапсинском, Тихорецком, Новокубанском и Динском районах.

Губернатор поручил держать темпы работ под контролем и не допускать срывов сроков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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