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Кондратьев проверил, как организованы парковки и паромное сообщение с Крымом

Общество
14.10.2022 15:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-proveril-kak-organizovany-parkovki-i-paromnoe-soobshhenie-s-krymom
Видео канала «Кубань 24»

Вместе с губернатором края Вениамином Кондратьевым участие в рабочей поездке принял прокурор Кубани Сергей Табельский.

На пути следования к переправе развернули восемь перехватывающих стоянок — в Крымском, Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах. Там создали комфортные условия для водителей: есть горячее питание, чай, походная баня.

Однако сейчас водителей интересует, когда появится возможность пересечь Керченский пролив. Губернатор поручил сделать этот процесс максимально прозрачным, в том числе распечатать списки, чтобы каждый был в курсе своего места в очереди. Также Вениамин Кондратьев выслушал предложения водителей по организации движения для их дальнейшей проработки.

Начальник ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко сообщила, что сейчас работают три парома — «Лаврентий», «Мария» и «Керченский». Четвертый проходит необходимое техобслуживание.

«Еще два дополнительных парома выделит Минтранс РФ – они сейчас в порту Новороссийска, их планируют привлечь через два дня. Также рассчитываем на железнодорожный паром на 70 машин. Он реально сможет увеличить пропускную способность переправы», – сказала Анна Фоменко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Керченской паромной переправе временно ограничили перевозку металлоизделий и кориандра.

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