Кондратьев: провели для студентов 166 дней открытых дверей с участием бизнеса

День открытых дверей в колледжах и техникумах ― это шаг для решения проблемы нехватки кадров в крае.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что такие мероприятия отличная возможность работодателям оценить студентов и пригласить их на стажировку. Для самих студентов это шанс во время учебы найти место работы.

По словам главы региона, с начала года в крае пошло уже 166 таких событий. Участниками мероприятий стали порядка 600 представителей компаний и более 8 тыс. учащихся.

«На базе техникумов у нас работают шесть кластеров федеральной программы «Профессионалитет». Там ребята обучаются по востребованным в регионе направлениям. Еще три откроем в следующем году ― в сфере строительства, машиностроения и педагогики», ― написал Кондратьев в Telegram.

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