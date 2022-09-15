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Кондратьев провел рабочую встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым

Политика
15.09.2022 16:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-provel-rabochuyu-vstrechu-s-glavoj-adygei-muratom-kumpilovym
Кондратьев провел рабочую встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Встреча глав регионов прошла в Майкопе. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил Мурата Кумпилова с вступлением в должность главы Адыгеи и со 100-летим со дня образования республики.

«За то время, что вы управляете регионом, Адыгея достигла серьезных результатов. Успешно справилась с пандемией коронавируса и решает задачи сегодняшней экономической ситуации. Вы опытный управленец, который всегда действует в интересах земляков», — сказал Кондратьев.

Кумпилов подчеркнул, что отношения между Краснодарским краем и Адыгеей всегда были особенными.

«Мы как одна команда вплотную работаем по всем направлениям на благо наших регионов. Кубань идет на шаг впереди в инвестициях и экономике, в свою очередь мы ставим себе задачу быть конкурентоспособными. При этом всегда чувствуем вашу поддержку», — отметил глава Адыгеи.

Кондратьев сказал, что Кубань и Адыгея живут в едином культурном и экономическом пространстве. По его словам, регионы развиваются, опираясь друг на друга, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: главу Адыгеи Мурата Кумпилова единогласно переизбрали на второй срок.

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