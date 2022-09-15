Кондратьев провел рабочую встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым
Встреча глав регионов прошла в Майкопе. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил Мурата Кумпилова с вступлением в должность главы Адыгеи и со 100-летим со дня образования республики.
«За то время, что вы управляете регионом, Адыгея достигла серьезных результатов. Успешно справилась с пандемией коронавируса и решает задачи сегодняшней экономической ситуации. Вы опытный управленец, который всегда действует в интересах земляков», — сказал Кондратьев.
Кумпилов подчеркнул, что отношения между Краснодарским краем и Адыгеей всегда были особенными.
«Мы как одна команда вплотную работаем по всем направлениям на благо наших регионов. Кубань идет на шаг впереди в инвестициях и экономике, в свою очередь мы ставим себе задачу быть конкурентоспособными. При этом всегда чувствуем вашу поддержку», — отметил глава Адыгеи.
Кондратьев сказал, что Кубань и Адыгея живут в едином культурном и экономическом пространстве. По его словам, регионы развиваются, опираясь друг на друга, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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