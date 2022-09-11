Главу Адыгеи Мурата Кумпилова единогласно переизбрали на второй срок
Политика
11.09.2022 13:45
Об этом в ходе заседания 11 сентября сообщил председатель парламента республики Владимир Нарожный. Мурат Кумпилов руководит Адыгеей с 2017 года.
«Мурат Кумпилов выбран главой республики единогласно», — сказал Нарожный.
На рассмотрение президент России представил три претендента на должность. Помимо действующего главы, в число кандидатов вошли депутаты Госсовета Евгений Грунин и Александр Лобода.
По итогам голосования из прибывших на заседание 49 депутатов за Кумпилова проголосовали все. Инаугурация прошла сразу после заседания. Мурат Кумпилов прочитал текст присяги и официально вступил в должность, сообщает «Интерфакс».
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