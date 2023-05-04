Кондратьев: промышленность и сельское хозяйство — главные драйверы развития Староминского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 мая в ходе рабочей поездки в Староминском районе провел встречу с активом местных жителей.

По словам главы региона, в муниципалитете упор на развитие промышленности и сельского хозяйства приносит видимые результаты.

«Но собственных доходов еще недостаточно для решения всех проблемных вопросов. Поэтому нужны новые инвесторы и предприятия глубокой переработки, и здесь важно правильно расставить приоритеты», — заявил Кондратьев.

Он отметил необходимость создания дорожной карты экономического развития района. Это должна быть совместная работа муниципальной и краевой команд, заключил губернатор.

Староминский район по параметрам социально-экономического развития перешел из разряда территорий с показателем «ниже среднего» в группу со средним уровнем. Основные отрасли муниципалитета — сельское хозяйство, промышленное производство и розничная торговля, отметил вице-губернатор края Игорь Галась. Он добавил, что по итогам прошлого года по росту промышленности Староминский район превысил средние показатели по региону, и в нынешнем году сохраняется положительная динамика в этом направлении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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