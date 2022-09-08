Кондратьев прокомментировал планы по строительству транзитной трассы в Новороссийске

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соглашения о сотрудничестве для строительства транзитной автодороги Поселок Цемдолина — улица Портовая первые лица Газпромбанка и групп компаний «Дело» и «Бамтоннельстрой-Мост» заключили на Восточном экономическом форуме.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что новая трасса поможет развести потоки грузового транспорта и автотуристов.

«Новороссийск — южные ворота страны. И сейчас город постоянно стоит в пробках. Говоря о расширении пропускной способности морского порта, необходимо в первую очередь думать о комфорте и безопасности автомобилистов и горожан. Подъездные пути к порту должны быть удобными для грузового транспорта. В этом нам поможет новая скоростная магистраль Цемдолина — улица Портовая. Она разведет потоки грузовиков и автотуристов, которые едут на курорты Геленджика и Абрау-Дюрсо. Разгрузит центр города. Проект дорогостоящий. И справиться с ним можно только с помощью механизма государственно-частного партнерства», — сказал Кондратьев.

Автодорога протяженностью почти 13 км позволит соединить трассы М-4 «Дон» и Новороссийск — Керчь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предварительный размер капитальных расходов на строительство дороги Поселок Цемдолина — улица Портовая с примыканием к трассе М-4 «Дон» оценивается в 92,6 млрд рублей.