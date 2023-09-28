Кондратьев прокомментировал лидерство Краснодара в рейтинге городов для бизнеса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал лидерство столицы Кубани в рейтинге лучших городов РФ для бизнеса.

По его словам, Кубань в целом является одним из наиболее привлекательных для бизнеса регионов России.

«Логично, что в Краснодаре предприниматели чувствуют себя наиболее уверенно. Потребительская активность, высокое качество жизни — это то, ради чего инвесторы стремятся к нам со всей страны. И мы продолжаем создавать для них самые комфортные условия, которые определяет максимальный потенциал при минимальных рисках», — отметил Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что на Кубани есть база для развития бизнеса, а власти региона оказывают предпринимателям поддержку. Для бизнесменов в крае работают центры поддержки, регулярно докапитализируют краевые фонды микрофинансирования и промышленности, а также расширяют сеть промышленных парков. Всего в крае для бизнеса действует около 125 мер поддержки, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», журнал Forbes впервые за 10 лет представил рейтинг лучших городов РФ для бизнеса. В него не включили Москву и Санкт-Петербург. Первое место рейтинга занял Краснодар, набрав 64,6 баллов. Сочи занял 12-е место рейтинга с 55,6 баллами, Новороссийск — на 24 месте (52,7 баллов).