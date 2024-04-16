Кондратьев: производство в сфере легкой промышленности Кубани быстро растет

В среднем в 1,5 раза увеличился объем отгрузки швейных и текстильных предприятий, в 5 раз вырос объем производства кожевенных предприятий региона. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 16 апреля.

Глава Кубани отметил, что стремительный рост производства в сфере легкой промышленности региона стал возможен благодаря уходу зарубежных торговых марок и мерам господдержки края.

«Только за первые два месяца этого года предприятия легкой промышленности отгрузили продукцию на 1,2 млрд рублей ― на 19,2% больше, чем в такой же период прошлого года», ― добавил он.

Губернатор подчеркнул, что с начала года значительно увеличился объем реализации продукции швейных и текстильных фабрик. Объем отгрузки одежды вырос в 1,9 раза, текстиля ― в 1,3 раза.

Для развития отраслей легкой промышленности на Кубани действует расширенный комплекс мер поддержки. В их числе субсидии из краевого бюджета на модернизацию производств и запуск линеек импортозамещающей продукции, а также специализированные займы с пониженными ставками, позволяющие компаниям оперативно закупать сырье и материалы для производства партий продукции, обновлять технический парк.

По словам главы региона, только в 2023 году край поддержал компании сферы легкой промышленности на сумму 230 млн рублей, предоставив субсидии и займы.

«Инвесторы видят, что в регионе созданы условия для развития, активно расширяют производства и создают новые», ― отметил Кондратьев.

Сейчас на Кубани работают свыше 100 предприятий легкой промышленности, на которых занято более 4 тыс. человек. В основном это средние и малые предприятия. Доля легпрома в общем объеме промышленного производства Кубани составляет 1,5%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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