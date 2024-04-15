Мера поддержки для многодетных предпринимателей впервые появилась на Кубани

Регион оказывает помощь многодетным семьям в соответствии с указом президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 15 апреля.

По словам главы региона, в крае впервые появились преимущества для многодетных предпринимателей. Так, для этой категории предусмотрены льготный заем под 2% годовых и отсрочка по оплате основного долга до полугода.

«У нас в крае более 93 тыс. многодетных семей. Для них нововведение дает возможность открывать и развивать свой бизнес, повышая благосостояние. Одновременно это еще один стимул для расширения института малого и среднего предпринимательства», ― добавил он.

Фонд микрофинансирования Кубани предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства, созданными многодетными кубанцами, льготные займы на срок до трех лет. Максимальная сумма такого займа ― 5 млн рублей. Программа распространяется на предпринимателей, занятых в своем бизнесе решением социальных, культурных или экологических проблем. Такое предпринимательство уже привлекло свыше 50 млн рублей.

Губернатор отметил, что число субъектов МСП непрерывно растет. Так, по итогам прошлого года на Кубани было 296,2 тыс. представителей МСП, что больше почти на 6%, чем в 2022 году. Сейчас это количество выросло до 300 тыс. Кроме того, в регионе около 500 тыс. самозанятых, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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