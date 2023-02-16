Кондратьев проинспектировал застройку новых жилых микрорайонов Темрюка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 февраля посетил Темрюкский район в рамках рабочей поездки.

В объезде новых жилых микрорайонов Темрюка вместе с главой Кубани приняли участие вице-губернаторы Сергей Власов и Роман Лузинов, руководитель краевого департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков и глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Они посетили ЖК «Морской» на улице Обороны, 2. В состав жилого комплекса входят три 8-этажных дома на 364 квартиры в высокой степени готовности. Разрешение на строительство выдали в январе 2021 года, однако проверка в прошлом году выявила ряд нарушений. В частности, объект не в полной мере обеспечен местами в школах и детсадах, не хватает парковочных мест и зеленых зон. Застройщик устраняет нарушения.

Аналогичные проблемы выявили у строящегося ЖК «Сады у моря» на улице Дальней, 30. Это три 8-этажных дома на 1 тыс. 520 квартир.

«Видно, что дома построены качественно. Но вместе с качеством жилья должен быть и комфорт проживания в нем. Здесь на первый план выходит обеспечение детей местами в школах и детских садах, благоустройство территории. Ни один дом не будет сдан, пока их не обеспечат необходимой инфраструктурой в соответствии с нормами комплексной застройки», — сказал Кондратьев.

ЖК «Панорама» на улице Розы Люксембург, 69 готов на 22%. Администрация поселения отказала застройщику в разрешении на строительство в 2017 году. Однако он обжаловал его в суде и приступил к строительству. Восьмиэтажный 82-квартирный дом запроектировали в опасной зоне, на склоне грязевого вулкана. На объекте нет необходимого благоустройства и парковочных мест. Кроме того, дом строится в непосредственной близости от музея-экспозиции военной техники «Военная горка». В феврале 2019 года суд удовлетворил иск администрации о сносе объекта, но решение до настоящего времени не исполнено.

«Городу-курорту не нужен дом, который построят с нарушениями градостроительного регламента. Прежде всего, это опасно для будущих жильцов из-за несоблюдения требований и параметров застройки. К тому же многоэтажка будет закрывать собой уникальную экспозицию. Есть судебное решение, и его нужно исполнять. Дома здесь быть категорически не должно. Рассмотрите возможность создания парка на этом месте», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2023 году в Краснодарском крае построят 20 школ и 23 детских сада.