Кондратьев: проголосовать на выборах смогут более 4,3 млн жителей Краснодарского края

Кондратьев: проголосовать на выборах смогут более 4,3 млн жителей Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и депутат Госдумы Сергей Миронов обсудили вопросы социально-экономического развития Кубани и предстоящие выборы в ЗСК.

Глава Кубани подчеркнул, что администрация края сделает все возможное, чтобы выборы прошли открыто и в соответствии с законом.

«Краснодарский край — третий в России по количеству избирателей. Воспользоваться правом голоса могут более 4,3 млн кубанцев. Уверен, вне зависимости от партийной принадлежности депутатами станут те, кто делами завоевывает доверие людей. Они будут действовать в интересах края и всех его жителей. Со своей стороны, мы сделаем все, чтобы кампания прошла в честной борьбе, открыто и в строгом соответствии с законом», — сказал Кондратьев.

Губернатор сообщил, что в Единый день голосования пройдут 102 избирательные кампании регионального и местного уровня.

«Хочу пожелать всем жителям Кубани успехов и процветания. Во многом на это повлияют предстоящие выборы. Не сомневаюсь, что день голосования пройдет штатно и максимально прозрачно. Мне приятно в вашем лице видеть настоящего государственника, который четко знает проблемы края. Понимает пути их решения, уверенно смотрит вперед. Также вы очень много делаете для Харьковской области. Помогаете решить важные кадровые вопросы», — сказал Сергей Миронов.

Миронов рассказал, что был в Луганске и видел, как жители благодарили за гуманитарную помощь, в том числе от жителей края.

Кондратьев поблагодарил депутата и его однопартийцев за активное участие в сборе помощи для Донбасса.

«Краснодарский край отправил на Донбасс и Украину более 1 тыс. т гуманитарного груза. Нам необходимо объединять силы, чтобы обеспечить людям уверенность в завтрашнем дне. Для этого мы должны делать все для сохранения стабильности экономики, реализации госпрограмм. Уверен, вместе мы добьемся поставленных целей», — сказал губернатор.

Сегодня ни одна партия РФ не остается в стороне от ситуации на Донбассе. Разные партии с волонтерами собрали в общей сложности более 1 тыс. т гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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