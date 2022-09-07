Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: проголосовать на выборах смогут более 4,3 млн жителей Краснодарского края

Политика
07.09.2022 16:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-progolosovat-na-vyborah-smogut-bolee-4-3-mln-zhitelej-krasnodarskogo-kraya
Кондратьев: проголосовать на выборах смогут более 4,3 млн жителей Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и депутат Госдумы Сергей Миронов обсудили вопросы социально-экономического развития Кубани и предстоящие выборы в ЗСК.

Глава Кубани подчеркнул, что администрация края сделает все возможное, чтобы выборы прошли открыто и в соответствии с законом.

«Краснодарский край — третий в России по количеству избирателей. Воспользоваться правом голоса могут более 4,3 млн кубанцев. Уверен, вне зависимости от партийной принадлежности депутатами станут те, кто делами завоевывает доверие людей. Они будут действовать в интересах края и всех его жителей. Со своей стороны, мы сделаем все, чтобы кампания прошла в честной борьбе, открыто и в строгом соответствии с законом», — сказал Кондратьев.

Губернатор сообщил, что в Единый день голосования пройдут 102 избирательные кампании регионального и местного уровня.

«Хочу пожелать всем жителям Кубани успехов и процветания. Во многом на это повлияют предстоящие выборы. Не сомневаюсь, что день голосования пройдет штатно и максимально прозрачно. Мне приятно в вашем лице видеть настоящего государственника, который четко знает проблемы края. Понимает пути их решения, уверенно смотрит вперед. Также вы очень много делаете для Харьковской области. Помогаете решить важные кадровые вопросы», — сказал Сергей Миронов.

Миронов рассказал, что был в Луганске и видел, как жители благодарили за гуманитарную помощь, в том числе от жителей края.

Кондратьев поблагодарил депутата и его однопартийцев за активное участие в сборе помощи для Донбасса.

«Краснодарский край отправил на Донбасс и Украину более 1 тыс. т гуманитарного груза. Нам необходимо объединять силы, чтобы обеспечить людям уверенность в завтрашнем дне. Для этого мы должны делать все для сохранения стабильности экономики, реализации госпрограмм. Уверен, вместе мы добьемся поставленных целей», — сказал губернатор.

Сегодня ни одна партия РФ не остается в стороне от ситуации на Донбассе. Разные партии с волонтерами собрали в общей сложности более 1 тыс. т гуманитарной помощи, сообщает  пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в дни выборов на Кубани будут работать более 2,8 тыс. избирательных участков.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ
  2. В Крымском районе полиция начала проверку видеозаписи, на которой подросток бьет женщину
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Латвия, Эстония и Литва договорились ограничить въезд жителям России
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях