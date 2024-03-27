Кондратьев: профессионализм и мужество росгвардейцев гарантируют безопасность

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 марта в соцсетях поблагодарил от имени жителей региона сотрудников, военнослужащих и ветеранов войск национальной гвардии за службу.

«Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники национальной гвардии России. Система правопорядка нашего региона заслуженно одна из лучших в стране, и значимое место в ней занимает Росгвардия. Ежегодно на курортах края отдыхают миллионы туристов, проходят крупнейшие деловые и спортивные мероприятия. И профессионализм, самоотверженность и мужество сотрудников Росгвардии гарантируют всем нам безопасность и уверенность в завтрашнем дне», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона также пожелал росгвардейцам сил, здоровья, успехов и благополучия.

День войск национальной гвардии РФ установили указом президента в 2017 году. Ежегодно в этот день проходят торжественные мероприятия — церемонии награждения отличившихся военнослужащих, встречи ветеранов, спортивные соревнования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии.