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Кондратьев: продукция, произведенная в Краснодарском крае, востребована в магазинах

Экономика
02.11.2022 08:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-produktsiya-proizvedennaya-v-krasnodarskom-krae-vostrebovana-v-magazinah
Кондратьев: продукция, произведенная в Краснодарском крае, востребована в магазинах

О развитии промышленности в Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Сочи.

Он отметил, что при поддержке главы государства шесть лет назад в регионе создали Фонд развития промышленности, объем которого в настоящее время составляет 5 млрд рублей.

«И это те деньги, которые направляем на модернизацию предприятий, чтобы они максимально переходили на выпуск продукции, который востребован рынком, в том числе по импортозамещению. Выпускаем собственную продукцию с брендом Краснодарского края. Поверьте, она очень нужна на полках кубанских и российских магазинов. И никуда не уйдет», — сказал Кондратьев.

Губернатор также подчеркнул, что за последний месяц на Кубани зафиксировали улучшение динамики по многим отраслям экономики. Так, в крупнейшей из них, пищевом производстве, рост составил 7,5%, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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