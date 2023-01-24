Кондратьев: продолжим развивать событийный и агротуризм, обустраивать пляжи на курортах Кубани

Совещание с членами правительства на тему развития внутреннего туризма в 2023 году провел президент России Владимир Путин.

По его словам, развитие туризма внутри страны важно как с экономической, так и с социальной точки зрения.

«Полноценный летний отдых, конечно, сказывается благоприятным образом на здоровье наших граждан, особенно на детях. Семейный совместный отдых укрепляет семью. Это комплексный вопрос», — сказал Владимир Путин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в последние несколько лет на отдых на Кубани наблюдается большой спрос. Курорты края в прошлом году посетили 17,4 млн туристов, более 400 тыс. приехали на новогодние каникулы.

«Важно, чтобы каждый мог подобрать себе отдых по вкусу и бюджету. При этом туристам должно быть комфортно и интересно. Поэтому мы продолжим развивать событийный и агротуризм, обустраивать пляжи, знакомить с историей края и культурой виноделия, развивать пешие горные маршруты», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что на Кубани уже открыли 28 новых отелей разной категории, в этом году планируется открыть еще 50.

В ходе совещания о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, из бюджета страны в 2023 году на развитие инфраструктуры направят 270 млн рублей. Ведомство подготовило соответствующий законопроект о рекреации на ООПТ.

Кроме того, глава Минтранса РФ Виталий Савельев отметил, что к летнему сезону планируется запустить движение по Дальнему Западному обходу Краснодара. Его протяженность составит 52 км.

Вениамин Кондратьев заключил, что запуск движения по обходу Краснодара поможет увеличить пропускную способность, сократить время в пути к курортам юга России и перенаправить транзитный трафик, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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