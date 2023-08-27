Кондратьев: продолжаем помогать Херсонской области обновлять социальные объекты

Губернатор Краснодарского края посетил социальные объекты Херсонской области — проверил ремонт в двух школах Геническа и школе поселка Новотроицкое.

Образовательные учреждения обновляют под шефством Краснодарского края.

«В трех школах ремонтируем кровли, перекрытия, учебные кабинеты и коммуникации, обновляем фасады и благоустраиваем территории. Стараемся прислушиваться к пожеланиям директоров, которые точно знают, что нужно их будущим ученикам. Прилагаем максимальные усилия, чтобы дети как можно скорее вернулись к привычной жизни, сели за парты и приступили к образовательному процессу в комфортных условиях», — сказал Вениамин Кондратьев.

В школе № 4 строители работают даже в выходные — они обновляют электропроводку и выкладывают плитку перед входом, а внутри здания уже установили новые двери.

Кроме того, Кубань продолжает ремонтировать лечебные корпуса в Геническе — рабочие меняют кровлю и старые полы, штукатурят стены, монтируют окна и укладывают напольную плитку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пять многофункциональных спортплощадок построит Краснодарский край в Херсонской области.