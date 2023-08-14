Кондратьев: продление повышенного налогового вычета для виноделов поддержит эту отрасль Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что продление повышенного налогового вычета имеет важное значение для региона.
«Это поддержит участников отрасли, позволит им платить низкий акцизный налог, примерно 1 рубль с литра винодельческой продукции. Сэкономленные средства аграрии смогут направить на закладку новых виноградников, приобрести современное оборудование, использовать средства для продвижения продукции. Но это при условии, что предприятия применяют технологию полного цикла — выращивают, перерабатывают виноград и производят вино», — сказал глава Кубани.
Сейчас в регионе около 30 тыс. га виноградников, из них более 1,3 тыс. заложили весной, еще 600 га — осенью. При закладке используют не менее 65% отечественных саженцев. Около 2 тыс. га новых плантаций появляются ежегодно — на такие работы аграриям компенсируют до 40% затрат.
Всего на Кубани производят 42% вина и 43% шампанского — по этим показателям регион является лидером среди субъектов РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин поручил продлить налоговый вычет для виноделов до 2026 года.