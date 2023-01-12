Кондратьев: проблема утилизации бытовых отходов — это уже красный уровень проблем для Кубани

В рамках «Прямой линии» 12 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как необходимо решать проблему с мусором.

«Сегодня у нас в год накапливается 2,6 млн т мусора в год. Конечно, никаких полигонов не хватит, чтобы этот мусор захоранивать, даже самых современных. Мы должны вести речь о сжигании мусора, потому что неправильно превращать кубанскую землю пусть даже в современный полигон. Мы должны сжигать мусор. Программа максимум — это строительство двух мусоросжигательных заводов в крае. И сегодня уже приступили к дорожной карте, в том числе с «Ростехом», чтобы они построили в крае два современнейших мусоросжигательных завода», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что места уже подобраны. Сейчас идет согласование всей необходимой документации. Заводы будут оснащены современным оборудованием, в том числе российского производства.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44 ;

; с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.