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Кондратьев: проблема утилизации бытовых отходов — это уже красный уровень проблем для Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-problema-utilizatsii-bytovyh-othodov-eto-uzhe-krasnyj-uroven-problem-dlya-kubani
Кондратьев: проблема утилизации бытовых отходов — это уже красный уровень проблем для Кубани
Видео канала «Кубань 24»

В рамках «Прямой линии» 12 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как необходимо решать проблему с мусором.

«Сегодня у нас в год накапливается 2,6 млн т мусора в год. Конечно, никаких полигонов не хватит, чтобы этот мусор захоранивать, даже самых современных. Мы должны вести речь о сжигании мусора, потому что неправильно превращать кубанскую землю пусть даже в современный полигон. Мы должны сжигать мусор. Программа максимум — это строительство двух мусоросжигательных заводов в крае. И сегодня уже приступили к дорожной карте, в том числе с «Ростехом», чтобы они построили в крае два современнейших мусоросжигательных завода», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что места уже подобраны. Сейчас идет согласование всей необходимой документации. Заводы будут оснащены современным оборудованием, в том числе российского производства.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

  • по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44;
  • с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);
  • на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.

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