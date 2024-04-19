Кондратьев призвал жителей Кубани проголосовать за благоустройство зеленых зон

Голосование за территории, которые приведут в порядок в следующем году, проводят до 30 апреля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что благоустройство территорий проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, все муниципалитеты региона уже представили свои проекты. Более 650 тыс. кубанцев уже отдали свой голос.

«Благодаря этому нацпроекту Кубань с каждым годом становится комфортнее для жизни. В муниципалитетах реализованы десятки проектов, за которые проголосовали жители. Теперь это любимые места, центры притяжения. Предлагаю и вам принять участие в голосовании», — отметил Кондратьев.

Глава Кубани рассказал, как проголосовать за ту или иную территорию для благоустройства. Для это нужно зайти на специальный сайт, авторизироваться через Госуслуги, выбрать муниципалитет и отдать свой голос за нужный объект.

Сейчас активнее всего голосуют в Сочи, Новороссийске, Армавире, Анапе и Геленджике, а также в Кавказском и Северском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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