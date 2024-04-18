Сквер им. Чепеги лидирует в онлайн-голосовании за благоустройство в Краснодаре

Рейтинговое голосование по выбору территорий, которые благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на Кубани продлится до 30 апреля.

В Краснодаре участие в голосовании принимают участие девять территорий. По данным 18 апреля, лидирует сквер им. З.А Чепеги в Юбилейном микрорайоне с 17 тыс. 144 голосами. Его ближайшие конкуренты: сквер им. Валерия Самойленко на улице Постовой с 11 тыс. 101 голосом и сквер Пограничников на улице Мачуги — 10 тыс. 709 голосов.

Больше остальных к лидерам близок бульвар «Шаляпинский» в Музыкальном микрорайоне, набравший 8 тыс. 718 голосов. У сквера «Казачьей Славы» в Пашковском жилом массиве 5 тыс. 840 голосов, у сквера «Тургеневский» в Фестивальном микрорайоне — 4 тыс. 872 голоса, у бульвара им. Кирилла Россинского в поселке Краснодарском — 4 тыс.342 голоса.

Меньше всего голосов у Святоникольского парка в поселке Индустриальном — 2 тыс.992 и территории возле дома на Платановом бульваре,6 — 1 тыс. 946.

Проголосовать за территорию для благоустройства жители краевой столицы могут на сайте, для этого потребуется авторизоваться на Госуслугах. От выбора местных жителей будет зависеть то, какую зеленую зону благоустроят в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за пять лет национальный проект «Жилье и городская среда» преобразил в Краснодарском крае около 1,3 тыс. общественных территорий.