Кондратьев принял участие в заседании Всероссийского родительского форума

Кондратьев принял участие в заседании Всероссийского родительского форума

Мероприятие проходит в детском центре «Орленок» в Туапсинском районе. В нем принимают участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, а а также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Сегодняшний день – это новый этап взаимодействия. Система образования должна быть понятна родителям и получать от вас предложения, которые важны для развития наших детей», – сказал Кравцов.

Кондратьев поблагодарил Минпросвещения за решение провести родительский форум и всероссийское совещание в Краснодарском крае.

«В Краснодарском крае забота о детях, их физическом, нравственном и духовном развитии всегда была и остается важной частью культуры. Это большая совместная работа органов власти, общественных организаций и родителей», — отметил губернатор Кубани.

Кондратьев подчеркнул, что все школы Краснодарского края носят имена героев Великой Отечественной войны и Героев России. Сейчас в регионе работают семь казачьих кадетских корпусов, а также 48 детсадов и 75 школ казачьей направленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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