Кондратьев принял участие в заседании Всероссийского родительского форума
Мероприятие проходит в детском центре «Орленок» в Туапсинском районе. В нем принимают участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, а а также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«Сегодняшний день – это новый этап взаимодействия. Система образования должна быть понятна родителям и получать от вас предложения, которые важны для развития наших детей», – сказал Кравцов.
Кондратьев поблагодарил Минпросвещения за решение провести родительский форум и всероссийское совещание в Краснодарском крае.
«В Краснодарском крае забота о детях, их физическом, нравственном и духовном развитии всегда была и остается важной частью культуры. Это большая совместная работа органов власти, общественных организаций и родителей», — отметил губернатор Кубани.
Кондратьев подчеркнул, что все школы Краснодарского края носят имена героев Великой Отечественной войны и Героев России. Сейчас в регионе работают семь казачьих кадетских корпусов, а также 48 детсадов и 75 школ казачьей направленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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