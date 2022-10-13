Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кондратьев принял участие в заседании Всероссийского родительского форума

Общество
13.10.2022 18:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-vserossijskogo-roditelskogo-foruma
Кондратьев принял участие в заседании Всероссийского родительского форума

Мероприятие проходит в детском центре «Орленок» в Туапсинском районе. В нем принимают участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, а а также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Сегодняшний день – это новый этап взаимодействия. Система образования должна быть понятна родителям и получать от вас предложения, которые важны для развития наших детей», – сказал Кравцов.

Кондратьев поблагодарил Минпросвещения за решение провести родительский форум и всероссийское совещание в Краснодарском крае.

«В Краснодарском крае забота о детях, их физическом, нравственном и духовном развитии всегда была и остается важной частью культуры. Это большая совместная работа органов власти, общественных организаций и родителей», — отметил губернатор Кубани.

Кондратьев подчеркнул, что все школы Краснодарского края носят имена героев Великой Отечественной войны и Героев России. Сейчас в регионе работают семь казачьих кадетских корпусов, а также 48 детсадов и 75 школ казачьей направленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Вениамин Кондратьев принял участие в заседании комиссии по восстановлению Крымского моста.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Кондратьев: кубанские предприятия наращивают производство продукции для спецоперации
Кондратьев: кубанские предприятия наращивают производство продукции для спецоперации
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. Правительство РФ дополнительно выделило более 35 млрд рублей на поддержку семей с детьми
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Минтруд: в 2023 году пенсии в России вырастут в среднем на 1 тыс. рублей
  5. Опрос: более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гуляния на Новый год
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях