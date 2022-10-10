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Кондратьев принял участие в заседании комиссии по восстановлению Крымского моста

Политика
10.10.2022 21:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-komissii-po-vosstanovleniyu-krymskogo-mosta
Кондратьев принял участие в заседании комиссии по восстановлению Крымского моста
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заседание провел вице-премьер России Марат Хуснуллин. Правительственную комиссию по ликвидации последствий повреждения Крымского моста создали по поручению президента РФ Владимира Путина.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие в заседании комиссии и выступил с докладом.

«Мы организовали 8 перехватывающих площадок на 1 тыс. 70 мест для грузовых автомобилей по всему пути следования в сторону Крыма. Выстроили алгоритм продвижения от парковок к переправе. При этом приоритет отдаем машинам со скоропортящимися грузами», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что в местах скопления транспорта также развернули пункты выдачи воды, питания и туалеты. Организовали дежурство медиков скорой помощи.

Хуснуллин заявил, что специалисты продолжают анализировать возможность проезда по мосту грузовых фур. Он поручил закончить эту работу в максимально сжатые сроки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев попросил жителей воздержаться от поездок в направлении Крыма.

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