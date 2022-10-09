Кондратьев попросил жителей воздержаться от поездок в направлении Крыма

Видео канала «Кубань 24»

До 23 октября на территории Темрюкского района Кубани будет действовать «желтый» уровень террористической опасности.

Заседание оперштаба по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту в Темрюкском районе провели накануне зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Крыма Сергей Аксенов. Также они осмотрели состояние моста после происшествия. Вице-премьер заявил, что для восстановления второго пролета моста уже заказали материалы. Дополнительно для перевозки грузовых автомобилей и пассажиров будет работать паромная переправа.

«Мы пока пропускаем только легковые машины. После определения несущих способностей начнем пропускать автобусы. Паромная переправа — мы полноценно мобилизуем три парома и они смогут работать. Либо мы сейчас формируем возможность движения через электрички. По железной дороге, могу сказать, движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые будем полноценно пропускать. Технические возможности для этого у нас есть», — сказал заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

В связи с «желтым» уровнем террористической опасности в Темрюкском районе все оперативные службы и медучреждения работают в режиме повышенной готовности. Меры безопасности усилили в связи с решением краевой Антитеррористической комиссии и рекомендациями Национального антитеррористического комитета. Глава МЧС России и губернатор региона попросили автолюбителей по возможности отказаться от поездок в направлении Крыма и Тамани в ближайшее время, чтобы, в том числе, не затягивать ремонтные работы.

«На мосту восстановлено движение по одной ветке дорожной. Грузоподъемность этой ветки — машины до 3,5 т. И хотел бы обратиться к автолюбителям, чтобы они воздержались от этого направления сейчас, если это возможно, потому что машины передвигаются партиями, примерно по 60 машин в одну сторону, так называемое реверсивное движение подключено», — сказал министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

«Те, кто уже в дороге, кто приехал, кто в пути — мы не оставим их без поддержки. Но я хочу согласиться с министром в том, что те, кто планирует легковым автотранспортом выехать в сторону Крыма — лучше воздержаться. Чтобы не оказаться в ситуации ожидающих. И буквально сейчас я подписал «желтый» уровень опасности в Темрюкском районе, где будут повышенные меры и досмотра, и контрольно-пропускных мероприятий. Еще раз обращаюсь ко всем автолюбителям, кто планировал выехать в сторону Крыма, может быть, отдохнуть либо по каким-то своим вопросам, — пока воздержаться от поездки», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В целях безопасности в ближайшее время специалисты оперслужб проверят все соцобъекты. Внимание будет сосредоточено и на топливно-энергетических объектах. Кроме того, в местах массового скопления людей усилят патрули и досмотры автомобилей.