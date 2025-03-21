Кондратьев принял участие в заседании комиссии по ликвидации ЧС с мазутом

Зампредседателя Правительства РФ Виталий Савельев 21 марта провел еженедельное заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС с разливом мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Во встрече принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщил Савельев, чтобы утилизировать мазут из затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», вокруг судов установят коффердамы — инженерные сооружения, которые помогут изолировать нефтепродукты и тем самым не допустить его дальнейшего разлива в акватории моря.

«При выборе конечного варианта руководствовались главным образом вопросами обеспечения экологической безопасности в районе ЧС. В дальнейшем мазут из танкеров будет откачан через технологические люки в коффердамах, а сами коффердамы — утилизированы вместе с затонувшими частями судов. Реализация этого проекта не будет препятствовать судоходству и позволит выдержать штормовые явления в море», — уточнил вице-премьер.

Вениамин Кондратьев доложил, что после удаления кормовой части «Волгонефти-239» уже завершены работы по зачистке защитного обвалования от водомазутной смеси. Также в зоне ЧС очистка пляжей от нефтепродуктов ведется ежедневно, на пляжах установили 32 км защитных сетей для защиты берега от новых выбросов мазута, обновляют сети каждый день.

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