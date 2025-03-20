Кондратьев рассказал об участнице ликвидации ЧС с мазутом из Лабинского района

Губернатор Вениамин Кондратьев 20 марта рассказал о директоре хуторского дома культуры из Лабинского района Елене Козловой, которая приехала в Анапу помогать очищать пляж от нефтепродуктов.

Глава региона отметил, что ликвидация чрезвычайной ситуации на побережье, связанной с разливом мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, продолжается. Помощь в очистке пляжей от нефтепродуктов оказывают все муниципалитеты Краснодарского края. По словам губернатора, Елена Козлова из Лабинского района приехала в Анапу уже третий раз.

«Вместе со своими земляками собирает мелкую фракцию мазута на закрепленном за ними пляже в станице Благовещенской. Считает, что очистить берег любимого курорта мы сможем только все вместе, единой командой неравнодушных жителей региона. Спасибо каждому за труд», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

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