Кондратьев принял участие в запуске новой бензиновой установки на Афипском НПЗ

Установку стабилизации бензина нового комплекса гидрокрекинга нефтепродуктов 21 марта запустили на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. В торжественной церемонии приняли участие зампред Правительства Александр Новак, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф.

Установка — первый этап создания высокотехнологичного комплекса по производству качественного топлива пятого экологического класса. В год он будет давать 3 млн тонн. На юге России подобных проектов пока нет. На его реализацию ушло более 5 лет и свыше 100 млрд рублей инвестиций.

«Сегодняшний ввод в эксплуатацию высокотехнологичного комплекса вторичной переработки нефтяного сырья — это реализация стратегии развития нашей энергетики. Это реализация стратегической масштабной задачи, которую поставил президент России, по модернизации нашей нефтеперерабатывающей отрасли, по строительству новых объектов, мощностей, которые позволят выпускать самое высокоэкологичное дизельное топливо, автомобильный бензин. Это масштабная работа для нашей энергетики и всей страны, нацеленная на обеспечение внутренних потребностей России и экспорта», — отметил Александр Новак.

«Это очень важное событие для развития нефтеперерабатывающей отрасли нашего края, для экономики региона. На этой установке будет производиться топливо высочайшего класса, которое очень востребовано и в крае, и в стране, и за рубежом. Другого высокотехнологичного комплекса нет на юге России. Я хотел бы поблагодарить вас, коллеги, потому что это серьезная поддержка», — рассказал Кондратьев.

Также делегации показали мощности комплекса и автоматизированный пункт управления установки. Кондратьев отметил, что этот комплекс внесет весомый вклад в социально-экономическую стабильность Краснодарского края и укрепление позиций региона в числе лидеров нефтеперерабатывающей индустрии страны.

Глава региона отметил, что Краснодарский край знают как главный аграрный и курортный регион страны, тем не мнее это еще и колыбель нефтяной промышленности России. Так, 161 год назад на Кубани построили первую в стране буровую вышку, тогда и началась промышленная добыча нефти.

«Благодарен Правительству, Сбербанку России за то, что несмотря на давление санкций и вызовы времени мы продолжаем эту работу. Спасибо инженерам, строителям, рабочим, всем, кто участвует в модернизации завода. Отдельные слова благодарности руководству предприятия за поддержку социальных, благотворительных проектов в регионе и заботу об экологии», — написал Кондратьев в Telegram.

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